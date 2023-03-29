В Азербайджане будет создан Центр охраны труда.

Как сообщает в среду Day.Az, это отражено в Главном коллективном соглашении между Кабинетом министров Азербайджанской Республики, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики на 2023-2025 годы.

В то же время в соответствии с трехсторонней декларацией Международной организации труда о принципах деятельности и социальной политики транснациональных корпораций будет проводиться совместная работа по защите трудовых и социально-экономических прав работников транснациональных корпораций, работающих с иностранными инвестициями и работающих на совместных предприятиях.