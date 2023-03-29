https://news.day.az/economy/1550746.html Мы готовы оказать совместную поддержку с Азербайджаном по поставкам газа в Венгрию через TANAP - Эрдоган
Мы готовы оказать совместную поддержку с Азербайджаном по поставкам газа в Венгрию через TANAP - Эрдоган
Мы готовы оказать совместную поддержку с Азербайджаном по поставкам газа в Венгрию через TANAP.
Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с Президентом Венгрии Каталин Новак пресс-конференции, сообщает в среду Day.Az.
"Мы движемся к нашим целям в этом вопросе. В рамках встречи с Президентом Венгрии мы также обсудили ряд вопросов повестки дня. Считаю, что эти обсуждения будут полезны для каждого из нас", - сказал Эрдоган.
Отметим, что TANAP является частью Южного газового коридора, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.
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