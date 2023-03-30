Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в четверг в Кабмине, на заседании, проведенном 30 марта 2023 года под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова, были обсуждены вопросы оптимизации импортных таможенных пошлин на сырье и промежуточные товары с целью повышения конкурентоспособности местного производства, вытекающей из реализации плана мероприятий "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", подробно обсуждены направления и механизмы стимулирования стратегических инвестиционных проектов для устойчивого развития ненефтяной экономики и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклад министра экономики Микаила Джаббарова по вопросам повестки заседания, а также мнения и предложения членов Совета.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим структурам.