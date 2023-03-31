Денежные переводы в Азербайджан увеличились

В январе-феврале 2023 года по системам мгновенных денежных переводов в Азербайджан в банки поступило 165 млн. манатов. Объем средств, отправленных за рубеж из банков Азербайджана, составил 40,3 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с январем-февралем прошлого года денежные переводы в Азербайджан возросли на 59.7% или на 61.7 млн. манатов, а денежные переводы из нашей страны за границу сократились на 34.2% или на 20.9 млн. манатов.