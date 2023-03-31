https://news.day.az/economy/1551253.html Денежные переводы в Азербайджан увеличились - ЦИФРЫ
Денежные переводы в Азербайджан увеличились - ЦИФРЫ
В январе-феврале 2023 года по системам мгновенных денежных переводов в Азербайджан в банки поступило 165 млн. манатов. Объем средств, отправленных за рубеж из банков Азербайджана, составил 40,3 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с январем-февралем прошлого года денежные переводы в Азербайджан возросли на 59.7% или на 61.7 млн. манатов, а денежные переводы из нашей страны за границу сократились на 34.2% или на 20.9 млн. манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре