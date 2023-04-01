АБР о проекте развития ирригационной системы в Нахчыване

Азиатский банк развития (АБР) предоставил грант технической помощи в размере 1,2 миллиона долларов для подготовки проекта по развитию ирригационной и дренажной системы в Нахчыване.

Об этом Trend сказала Кэндис МакДейган, страновой директор АБР в Азербайджане, передает Day.Az.

"Разработка проекта находится на завершающей стадии, и его утверждение запланировано на 2023 год", - добавила она.

По словам МакДейган, проект поддержит использование технологий высокого уровня для восстановления и модернизации пяти ирригационных систем в Нахчыване.

"Ожидается, что оросительной водой будут обеспечены более 43 000 гектаров сельхозугодий в пяти районах Нахчыванской Автономной Республики (Садарак, Шарур, Кенгерли, Бабек и Джульфа), что составляет около 80 процентов от общей площади орошаемых земель в республике", - пояснила она.

Страновой директор отметила, что эта инициатива также поможет укрепить институциональный потенциал исполнительных органов и союзов водопользователей для улучшения управления ирригационными системами.

На сегодняшний день АБР выделил Азербайджану 65 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,93 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 2 кредита и 1 суверенную гарантию на сумму 856,8 миллиона долларов.