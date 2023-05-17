https://news.day.az/economy/1565054.html ЦБА прокомментировал риски закрытия Günay Bank
ЦБА прокомментировал риски закрытия Günay Bank
Удельный вес Günay Bank, лицензия которого была аннулирована решением ЦБА Азербайджана, в активах банковской системы страны составляет 0,6 процента, в кредитном портфеле - 1 процент, а в обязательствах сектора - всего 0,5 процента.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
"Аннулирование банковской лицензии не представляет угрозы финансовой стабильности банковского сектора", - говорится в сообщении.
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