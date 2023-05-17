ЦБА прокомментировал риски закрытия Günay Bank

Удельный вес Günay Bank, лицензия которого была аннулирована решением ЦБА Азербайджана, в активах банковской системы страны составляет 0,6 процента, в кредитном портфеле - 1 процент, а в обязательствах сектора - всего 0,5 процента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"Аннулирование банковской лицензии не представляет угрозы финансовой стабильности банковского сектора", - говорится в сообщении.