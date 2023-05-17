Предупреждение для компаний такси

В Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с представителями компаний такси, функционирующих в Азербайджане.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство.

На встрече было сказано о том, что в целях улучшения организации системы пассажирских перевозок в стране всесторонне изучены услуги такси, возможности повышения их качества за счет создания более эффективной системы управления.

В стране функционируют местные и иностранные компании, которые предоставляют услуги такси. Базы данных большинства компаний находятся в зарубежных странах, что противоречит закону "О персональных данных". Согласно закону, информационные системы персональных данных в Азербайджане должны пройти государственную регистрацию. Только после этого разрешается сбор и обработка персональных данных.

Была подчеркнута необходимость формирования новой государственной политики в сфере пассажироперевозок автомобилями такси. Отмечено, что такси должны соответствовать национальным и международным стандартам и правилам, техническому оснащению и экологическим нормам, они должны быть соответствующей окраски, в салоне транспортного средства должны быть размещены информационные таблички с информацией о водителе и тарифе на перевозку. Водители должны пройти специальное обучение правилам этического поведения и нормативно-правовым актам. Пассажироперевозки могут осуществляться лицами, имеющими соответствующее разрешение. Для такси необходимо получить "Знак отличия", для чего можно подать онлайн-заявку.