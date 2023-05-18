Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку - ФОТО
Центр кибербезопасности PASHA Bank в 2022 году получил высокую международную оценку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.
По его словам, в 2022 году в банке был создан Центр по контролю за кибербезопасностью.
"Он работает в режиме 24/7. Наш Центр был высоко оценен международной организацией и подтверждено его соответствие международным стандартам", - сказал он.
Гулиев подчеркнул, что банк привержен внедрению лучших технологий для удовлетворения потребностей своих клиентов и соответствия международным стандартам.
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