Средний коридор создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества - министр
Средний коридор, который соединяет Европу с Азией, создает для Азербайджана и ЕС дополнительные возможности сотрудничества.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе мероприятия, посвященного Дню Европы, в Баку.
По его словам, Азербайджан создал устойчивую инфраструктуру для транспортировки грузов с Востока на Запад и в обратном направлении.
"Считаю, что наряду с традиционным сотрудничеством, имеются перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений в областях инноваций и технологий, зеленых технологий и ряде других областей. Мы верим в дальнейшее углубление нашего сотрудничества", - добавил он.
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