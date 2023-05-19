МСЭ сотрудничает с Азербайджаном для оценки уровня цифровой грамотности населения

Международный союз электросвязи (МСЭ) активно сотрудничает с Азербайджаном.

Об этом сказала Trend директор регионального отделения МСЭ в странах СНГ Наталья Мочу в кулуарах конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку, передает Day.Az.

Говоря про основные направления сотрудничества МСЭ, Наталья Мочу отметила две приоритетные сферы - оценка цифровой грамотности и кибербезопасность.

"Вместе с министерством цифрового развития и транспорта, а также с национальным статистическим органом мы работаем над оценкой уровня цифровой грамотности населения. Это довольно объемная работа, которую мы начали буквально в этом году", - сказала она.

По ее словам, на данный момент результаты положительные.

"Хочу отметить, что Азербайджан собирает все необходимые данные. Задача проекта заключается в том, чтобы создать целостный, статистический опросник и провести исследования по всей стране. Этот проект затронет порядка 11 тысяч домохозяйств, а также министерства и университеты. Он нацелен на то, чтобы определить как общую ситуацию с цифровой грамотностью, так и конкретные потребности в отраслях или видах организаций", - сказала Наталья Мочу.

Она также отметила важность цели, которую азербайджанское правительство поставило перед собой - обеспечение всех граждан равной возможностью пользоваться государственными сервисами и услугами.

Следующим приоритетным направлением сотрудничества с Азербайджаном является кибербезопасность, сказала она.

"В Азербайджане уже есть инфраструктура, необходимая для обеспечения должного уровня кибербезопасности, но тем не менее мы видим, что страна очень заинтересована в обновлении, укреплении и улучшении навыков, которые существуют. В этой связи мы работаем с Азербайджаном по оценке и определению направлений задач, необходимых решить именно в этой в сфере", - сказала директор регионального отделения.