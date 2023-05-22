Источник: Агентство международной информации Trend

Литва может предоставить Азербайджану технологии в области возобновляемой энергии.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал в понедельник посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас.

"Переговоры об энергетическом сотрудничестве велись и раньше. Здесь в первую очередь учитывается география, а также технические возможности. Обсуждается идея своповых поставок газа. Но здесь необходимо наладить диалог между деловые партнерами, которые будут вдаваться в технические детали. Эти обсуждения будут продолжены. Кроме того, Литва очень заинтересована в проектах возобновляемой энергетики в Азербайджане, так как мы становимся экспортерами технологий солнечной и ветровой энергии. Думаю, что наш бизнес внесет предложения азербайджанской стороне в этой сфере", - сказал он.

Навикас отметил, что отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на высоком уровне во всех сферах.

"Говоря об отношениях на политической плоскости, Литва всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Постоянно совершаются визиты, проводятся встречи, особенно эта весна была плодотворной в этом отношении. Недавно состоялся министерский визит, в сейчас - визит на уровне президента. Контакты на высшем уровне дают импульс развитию отношений и в других сферах", - сказал он.

Посол считает, что в экономическом измерении отношений еще многое предстоит сделать.

"Мы добились прогресса в товарообороте, он увеличился за последние пару лет. Но все же есть большой потенциал в этой сфере. В Вильнюсе пройдет азербайджано-литовский бизнес-форум, в котором примет участие довольно значительное число предпринимателей обеих стран. Мы продолжаем активно участвовать в различных проектах с Азербайджаном, особенно в твиннинг-проектах. У нас было 17 твиннинг-проектов, 12 из них уже реализованы. Пять из них все еще продолжаются", - сказал он.

Говоря об изменении транспортной карты Евразии, Навикас отметил, что Литва и весь ЕС поддерживают Средний коридор, особенно в нынешнем контексте геополитических процессов.

"Это абсолютный приоритет. Для Центральной Азии и других азиатских стран этот маршрут приобретает все большее значение. Литовский бизнес также проявляет интерес к Бакинскому порту, а азербайджанский бизнес присматривается к возможностям Клайпедского порта. Клайпедский порт предоставляет возможности для азербайджанского бизнеса, так как это один из незамерзающих портов на Балтийском море. В этом контексте, экспорт на рынки ЕС через Литву является хорошей опцией", - заключил он.