https://news.day.az/economy/1566753.html Важная новость для пенсионеров и получающих соцпомощь
Важная новость для пенсионеров и получающих соцпомощь
25 мая Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в госфонде.
Напомним, что согласно распоряжению главы государства "Об индексации трудовых пенсий" пенсии были повышены с 1 января 2023 года с индексацией на 14,7 процента. На новые повышения, охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, будет расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов в год.
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