Важная новость для пенсионеров и получающих соцпомощь

25 мая Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в госфонде.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства "Об индексации трудовых пенсий" пенсии были повышены с 1 января 2023 года с индексацией на 14,7 процента. На новые повышения, охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, будет расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов в год.