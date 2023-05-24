"Бакинская энергетическая неделя" привлекла компании из десятка стран

С 31 мая по 3 июня пройдет "Бакинская энергетическая неделя", объединяющая три престижных мероприятия под одним брендом.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках "Бакинской энергетической недели" состоятся 28-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

Участие в мероприятиях подтвердили 326 компаний из более чем 30 стран мира. Помимо Азербайджана, на мероприятии будут представлены США, Германия, Австрия, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Китай, Алжир, Филиппины, Финляндия, Франция, Грузия, Испания, Израиль, Швеция, Швейцария, Италия, Канада, Кувейт, Казахстан, Венгрия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Узбекистан, Румыния, Россия, Сербия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Турция и Япония.

В рамках мероприятия запланировано обсуждение нефтегазовых проектов Каспийского региона и вопросов региональной энергетической безопасности. Среди основных тем выставки - разработка нефтегазовых месторождений, добыча и транспортировка нефти и газа, обеспечение систем безопасности трубопроводов, переработка нефти/газа, строительно-монтажные работы в энергетике, инновационные технологии, финансовые и юридические услуги, химическая промышленность.