МСЭ и Азербайджан сотрудничают в создании новой телеком-связи

Международный союз электросвязи (МСЭ) и Азербайджан работают над созданием новой телеком-связи.

Об этом сказал Day.Az заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас.

По его словам, создание новой телеком-связи важно с точки зрения формирования новой инфраструктуры: обычной телефонной связи, интернета и других телекоммуникационных услуг.

"МСЭ и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджане ведут переговоры по этому проекту. Они велись и накануне конференции GSMA M360 Eurasia 2023, которая прошла 16-17 мая в Баку. Наши проекты в основном направлены на создание благоприятной среды, однако для развития рынка потребуется регулирование", - сказал он.

Ламанаускас сообщил, что две структуры работают и над усилением возможностей кибербезопасности, рассматривают варианты использования 5G.

"Это комплексные работы. Отрадно, что здесь, в Азербайджане, есть желание участвовать в этих проектах, а также очень сильное видение со стороны министерства. Мы действительно убеждены, что у нас есть не просто инфраструктура, а полезная инфраструктура. Операторы и государственные органы знают, что нужно пользователю, какие есть полезные приложения. Вместе мы сможем предложить лучшие продукты для местного потребителя", - добавил он.