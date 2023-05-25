Шуша готовится к будущему: какие работы ведутся?

В Шуше ведутся работы по созданию инфраструктуры для распределения электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник специального представителя Президента Азербайджана в Шушинском районе Кенан Гулиев в четверг на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, на сегодняшний день уже построены пять электростанций мощностью 35 квтч.

"В Шуше и селе Дашалты, в частности на реке Дашалты, построено водохранилище, установлены новые насосы и водопроводы общей протяженностью девять километров", - сказал он.

Он также отметил, что начиная с 2023 года, были начаты работы по проектированию и интеграции внутренних дорог города Шуша с внешними транспортными коммуникациями.

"Эти работы будут выполнены в полном соответствии с генеральным планом города. Так, одна часть дороги соединит Физули с Шушой. Ожидается строительство четырехполосной дороги", - сказал он.