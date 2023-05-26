Как изменилась цена на азербайджанскую нефть?

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 мая понизилась на 1,99 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,47 доллара за баррель, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,98 доллара - до 76,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на два доллара, составив 51,37 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 мая понизилась на 2,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,57 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.