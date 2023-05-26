Защита прав инвесторов в центре внимания Азербайджана

Центральный банк Азербайджана провел встречу для обсуждения вопросов защиты прав инвесторов и расширения механизмов разрешения споров, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным ЦБА, мероприятие было организовано с участием Общественного объединения "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBIA) с целью укрепления сотрудничества и совместных действий.

Одной из ключевых тем, поднятых на встрече, стала необходимость строгого соблюдения законодательства и акцентирования внимания на методическом руководстве, разработанном Центральным банком Азербайджана, по рассмотрению жалоб потребителей в финансовых учреждениях.

Участники встречи выразили поддержку внедрению института медиации в качестве альтернативного механизма разрешения споров, который может существенно повысить эффективность этой деятельности.

Основной акцент был сделан на исследовании возможностей, связанных с рассмотрением поступающих обращений, а также на повышении опыта и развитии медиации.

ЦБА и AFBIA выразили готовность активно сотрудничать в реализации этих мер и добиться значимого прогресса в области защиты прав инвесторов.