https://news.day.az/economy/1569305.html В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка - ФОТО
В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка - ФОТО
В Центральном банке Азербайджана состоялась встреча со страховыми агентами, которые активно работают на страховом рынке. Обсуждались вопросы усиления роли страховых агентов в росте страхового рынка.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.
"Были проанализированы вопросы развития страхового рынка со страховыми агентами, которые являются важными профессиональными участниками страхового рынка, а также проведен обмен мнениями по укреплению института страхового агента", - говорится в публикации.
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