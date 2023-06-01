SOCAR и "Узбекнефтегаз" создадут совместное предприятие

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" подписали протокол о создании совместного предприятия для трейдинга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Trend, cоответствующий документ был подписан президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и председателем правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиром Сиддиковым в кулуарах Бакинской энергетической недели, проходящей с 31 мая по 3 июня.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние реализации совместных проектов, а также перспективные направления сотрудничества. В частности, рассматривалась возможность совместной разведки и добычи нефти и газа, постоянного обмена опытом и повышения квалификации сотрудников в различных областях.

Учитывая высокую квалификацию специалистов SOCAR в нефтегазовой отрасли, азербайджанская сторона была приглашена для участия в надзоре за буровыми и сейсморазведочными работами "Узбекнефтегаза".