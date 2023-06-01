TotalEnergies видит большой потенциал в месторождении в Азербайджане

TotalEnergies видит потенциал добычи больших объемов природного газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг в ходе "Бакинской энергетической недели" первый вице-президент TotalEnergies Жан-Люк Гизью.

По его словам, компания уже извлекла первые объемы.

"Мы видим большой потенциал и у нас большие ожидания по этому проекту", - сказал он.

При этом, по словам Гизью, TotalEnergies также нацелена на декарбонизацию и чистую добычу природных ресурсов.

"Мы нацелены на увеличение энергетических пропускных мощностей, в том числе по возобновляемой энергетике. В этой связи разработана инвестиционная стратегия, которую мы будем применять", - сказал он.

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта - 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров. Месторождение "Абшерон" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку, на глубине около 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата.