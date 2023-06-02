В Азербайджане рассматривается внедрение инновации пенсионной системы

Обсуждаются предварительные проекты в связи с частным пенсионным фондом.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за последние 5 лет.

Было отмечено, что в рамках частного пенсионного фонда для граждан появятся дополнительные возможности.