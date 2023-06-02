https://news.day.az/economy/1569907.html В Азербайджане рассматривается внедрение инновации пенсионной системы
В Азербайджане рассматривается внедрение инновации пенсионной системы
Обсуждаются предварительные проекты в связи с частным пенсионным фондом.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за последние 5 лет.
Было отмечено, что в рамках частного пенсионного фонда для граждан появятся дополнительные возможности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре