Азербайджан подготовит кадры для стратегически важной индустрии

В Азербайджане ведутся работы по подготовке высококвалифицированных специалистов в области альтернативной энергетики.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Халик Мамедов.

По его словам, освобожденные территории Азербайджана обладают огромным потенциалом возобновляемой энергии.

Мамедов отметил, что потенциал выработки солнечной энергии освобожденных территорий составляет порядка 7,2 тысячи мегаватт, а ветровой - 2 тысячи мегаватт.

"Как вы знаете, восстановительные работы в Карабахе ведутся на основе "зеленых" технологий и к 2050 году планируется создать в Карабахе "зеленую зону". Эти цели также нашли свое отражение в национальной стратегии социально-экономического развития до 2026 года", - сказал он.

Мамедов отметил, что в стране ведутся работы по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ВИЭ.

"К 2050 году в мире ожидается подготовка 43 миллионов специалистов в энергетическом секторе. По состоянию на 2021 год этот показатель составляет 12,7 миллиона человек", - добавил он.