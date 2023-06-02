Банк АВВ продолжает успешно развивать сеть обслуживания, создавая в своих филиалах максимально доступные и комфортные условия для своих клиентов. В продолжении данного процесса теперь приступил к деятельности и Ахмедлинский филиал Банка АВВ, который обслуживает клиентов по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 155. Здесь созданы все необходимые условия для качественного удовлетворения потребностей как физических лиц так и корпоративных клиентов.

Клиенты могут воспользоваться услугами различных видов кредитования, расчетно-кассовых операций, сбережений, денежных переводов, заказов платежных карт, операций с наличностью и т.д.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.