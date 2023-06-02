О повышении заложенной в госбюджете цены на нефть в Азербайджане

Согласно обновленным макроэкономическим прогнозам, в базовом сценарии средняя экспортная цена барреля нефти на оставшийся период года устанавливается в размере 60 долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Средняя экспортная цена барреля нефти в 60 долларов, заложенная в государственном бюджете - это реальная цена, несмотря на то, что на первый взгляд это кажется рискованным, добавил он.

Отметим, что на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Доходы пересмотренного государственного бюджета 2023 года прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.