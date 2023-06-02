Азербайджан и bp обсудили перспективы сотрудничества
2 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом компании bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом и региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.
Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, на встрече было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и bp.
Было отмечено значение проектов, реализуемых bp в Азербайджане. Обсуждались совместные работы с данной компанией по строительству солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях.
На встрече также было подчеркнуто значение проходящей в эти дни "Бакинской энергетической недели".
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