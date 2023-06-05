Центральный Банк получает новые полномочия

В новом законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке" предлагается предоставить Центральному банку Азербайджана право заключать соглашения и договора.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Центральном банке".

Так, Центральный банк сможет вести переговоры и заключать договора о сотрудничестве с центральными банками других стран, международными финансово-кредитными организациями и учреждениями, а также заключать клиринговые и другие соглашения.