Обновленные данные о валютных резервах страны

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана достигли 9,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель Центрального банка Талех Казымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, по прогнозам банка, ожидается рост ВВП на уровне 1,8-2% к концу 2023 года, а рост ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 5,7%.