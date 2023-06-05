https://news.day.az/economy/1570575.html Обновленные данные о валютных резервах страны
Обновленные данные о валютных резервах страны
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана достигли 9,2 миллиарда долларов США.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель Центрального банка Талех Казымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Кроме того, по прогнозам банка, ожидается рост ВВП на уровне 1,8-2% к концу 2023 года, а рост ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 5,7%.
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