https://news.day.az/economy/1570716.html В Азербайджане есть конкретные планы по развитию инфраструктуры Нахчывана
В Азербайджане есть конкретные планы по развитию инфраструктуры Нахчывана
В Нахчыванской Автономной Республике планируется создание агропарков.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы", утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, основным исполнителем проекта является Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики, а также исполнителями проекта являются министерства экономики и сельского хозяйства.
Будут определены территории будущих агропарков, организованы консультационные и обучающие услуги с целью повышения знаний и навыков фермеров.
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