Вышеградская группа стремится сотрудничать с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) желает развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере технологий.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак.

По его словам, сотрудничество стран четвёрки со стартапами Азербайджана, еще недавно казавшееся сложным для осуществления, сейчас находится на начальном этапе реализации.

"Однако страны Вышеградской группы хотели бы продолжить сотрудничество с Азербайджаном и в других областях, например, в сфере технологий", - отметил посол.

Он добавил, что в конце этого месяца, когда подойдет к концу председательство Словакии в Вышеградской группе, в Баку будет организован семинар, который будет сосредоточен на важных аспектах. Основное внимание будет уделено вызовам в сфере энергетики, финансовым вопросам, текущему мировому кризису.

Вторая часть семинара будет посвящена вызовам, связанным с технологическими изменениями в мире.

Отметим, что 2 июня в Баку прошло мероприятие, посвященное реализации программы для стартапов V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB).

Цель проекта заключается в установлении и укреплении сотрудничества между Вышеградской группой и Азербайджаном в сфере инноваций путем установления связей между участниками экосистемы стартапов, такими как инновационные центры, частные инвесторы, венчурные фонды и корпорации из ЕС.