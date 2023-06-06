Назван объем средств госбюджета на программу "Большого возвращения"

В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год предусмотрены 3 миллиарда манатов на реализацию проектов по программе "Большое возвращение".

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что за последние пять месяцев было исполнено 60 процентов этих средств. Министр подчеркнул, что восстановительные и работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются быстрыми темпами.