В Азербайджане пройдет выставка продукции местных компаний

8 июня в "Baku Crystal Hall" начнет свою работу выставка продукции и услуг местных компаний.

Как сообщили Day.Az во вторник в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), мероприятие, приуроченное к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет при поддержке министерства экономики и совместной организации Агентства по развитию МСБ и Marsol Group, при официальном партнерстве Kapital Bank.

На выставке будут представлены продукты и услуги более 150 отечественных компаний, работающих в промышленности, сельском хозяйстве, пищевой сфере, ИКТ, сфере образования, строительстве, логистике, текстиле и других отраслях.

Целью организации выставки является более широкое продвижение азербайджанских компаний, расширение доступа к рынкам, развитие делового партнерства между бизнесменами и установление нового сотрудничества. Главным преимуществом выставки является предоставление продукции и услуг по всем секторам экономики.

В рамках выставки, которая продлится до 10 июня, будут организованы панельные дискуссии на темы "Большое возвращение" - инвестиционные возможности и льготы на освобожденных от оккупации территориях" и "Экономическая трансформация на фоне современных вызовов: формирование конкурентоспособного и устойчивого бизнеса", а также состоятся двусторонние встречи.

Выставка открыта для жителей Баку и гостей города 8-10 июня с 10.00 до 18.00, вход бесплатный.

Для прохождения регистрации необходимо пройти по ссылке.

Для более подробной информации: *0555, (+994 12) 310 15 58, www.marsolexpo.az.