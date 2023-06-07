https://news.day.az/economy/1571211.html Азербайджан и Всемирный Банк работают над рамочным документом партнерства - ФОТО
Азербайджан и Всемирный Банк работают над рамочным документом партнерства - ФОТО
Вместе с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс рассмотрены вопросы повестки сотрудничества Азербайджана с этой структурой.
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В частности, были рассмотрены вопросы формирования рамочного документа партнерства на 2023-2028 годы, статус инвестиционных проектов между Азербайджаном и Всемирным банком, потенциальные возможности для совместных проектов", - говорится в публикации.
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