Замминистра экономики внес ясность в вопрос инфляции

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в текущем году прогнозируется на уровне 10,4 процента. Это прогноз с учетом мер, предпринятых Центральным банком по снижению инфляции, и шагов, предпринятых в данном направлении правительством.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Неопределенность в отношении факторов спроса и предложения при инфляции все еще остается высокой. Центробанк прогнозирует инфляцию на этот год на уровне 8,9 процента. Это цифра за 12 месяцев. А то, о чем говорим мы, это среднегодовая инфляция. Между эти показателями нет никакого противоречия", - сказал замминистра.