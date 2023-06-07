Казахский министр подчеркивает превосходство Среднего коридора

Средний коридор сегодня является основным альтернативным маршрутом для Казахстана.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на брифинге в преддверии Астанинского международного форума.

"Вместе с международными заинтересованными сторонами и партнерами в регионе, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, мы подписали несколько дорожных карт, провели переговоры по развитию инфраструктуры", - сказал он.

Куантыров отметил, что, конечно, необходимы дополнительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры на маршруте, и ряд участников должен внести свой вклад, потому что этот маршрут важен для всего региона.

"Этот коридор очень важен не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Тесное сотрудничество с Китаем и ЕС в этом отношении также находится в центре нашего внимания", - сказал он.

Куантыров добавил, что Средний коридор также является "логической частью" китайской инициативы "Один пояс, один путь".