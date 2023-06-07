Азербайджан за последний период сыграл очень важную роль в энергетической сфере

За период после начала войны в Украине Азербайджан сыграл очень важную роль в энергетической сфере.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-президент Сербии Борис Тадич во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

"Азербайджан является не только местным поставщиком энергии, но и занимает важное место в энергообеспечении Европы", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств. Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.