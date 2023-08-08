Казахстан и Азербайджан могут пустить нефть по трубопроводу Баку-Супса

Казахстан и Азербайджан рассматривают возможности запуска транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмассадам Саткалиев в кулуарах заседания правительства.

"Мы уже достигли договоренностей об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, и обсуждаются возможности запуска поставок по трубопроводу Баку-Супса. Кроме того, как мы сообщали, Казахстан начал поставки нефти в Германию по трубопроводу "Дружба"", - отметил Саткалиев.

По словам министра, эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными соглашениями относительно транзита казахстанской нефти.

Напомним, что, как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, к концу 2023 года поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Казахстана составят 1,125 миллиона тонн нефти.

"Каждый месяц Азербайджан принимает от 12 до 14 танкеров, перевозящих казахстанскую нефть. Это удовлетворительное развитие событий. Первоначальное соглашение между сторонами предусматривало транспортировку 1,5 млн тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начались в апреле этого года, мы сможем транспортировать 1,125 миллиона тонн нефти к концу 2023 года", - сказал он.

Отметим, что протяженность нефтепровода составляет 837 километров. Его пропускная способность превышает семь миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день). Оператором трубопровода является bp. Конечным пунктом транспортировки нефти является черноморский порт Супса в Грузии. Далее нефть транспортируется потребителям в Европе на танкерах.