Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

"Открытие этого коридора как двери в тюркский мир укрепит как торговые, так и культурные отношения. Тот факт, что Игдыр является отправной точкой этого коридора в нашей стране, будет способствовать развитию региона", - отметил министр.

Юмаклы сказал, что победа Азербайджана в Карабахе создала возможность для открытия Зангезурского коридора.