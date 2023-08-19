https://news.day.az/economy/1590866.html Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира – Ибрагим Юмаклы
Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира – Ибрагим Юмаклы
Открытие Зангезурского коридора повысит внешнеторговый и туристический потенциал тюркского мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
"Открытие этого коридора как двери в тюркский мир укрепит как торговые, так и культурные отношения. Тот факт, что Игдыр является отправной точкой этого коридора в нашей стране, будет способствовать развитию региона", - отметил министр.
Юмаклы сказал, что победа Азербайджана в Карабахе создала возможность для открытия Зангезурского коридора.
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