ОАО "Муганбанк" предоставляет новую кампанию для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В рамках кампании льготным тарифным планом смогут воспользоваться частные предприниматели и юридические лица, являющиеся новыми клиентами банка. Воспользовавшись льготными условиями кампании владельцы бизнеса смогут развивать свой бизнес еще быстрее. Льготные тарифы, применяемые в рамках кампании, действительны в течение 4 месяцев со дня открытия счета в банке.

Новым бизнес-клиентам банка в рамках кампании бесплатно будут предоставлены зарплатные карты, чековые книжки (раз в месяц), карта "Mastercard business" и конверсионные операции, а на льготных условиях будут осуществляться международные и внутренние переводы. Более подробную информацию и таблицу льготных тарифов вы можете получить, перейдя по https://bit.ly/tarif-plani. Кампания действует до 30 декабря 2023-го года.

Муганбанк продолжает усердно работать над стимулированием и поддержкой микро, малых, средних и крупных предприятий. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Муганбанка можно получить в филиалах и отделениях, в информационном центре 933, а также на сайте www.muganbank.az