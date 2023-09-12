Обсуждено финансирование программы "Большое возвращение"
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Обсуждено финансирование программы "Большое возвращение".

Этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания Экономического совета Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.

На заседании были подробно рассмотрены вопросы финансирования программы "Большое возвращение", параметры рамки среднесрочных расходов, прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный период и другие текущие вопросы.