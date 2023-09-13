В Азербайджане пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия

Заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Азербайджане, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным министерства иностранных дел Туркменистана, это решение было принято на шестом заседании Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, состоявшемся 11-13 сентября 2023 года в Ашхабаде.

В работе заседания приняли участие делегации из Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана и России которые обсудили актуальные вопросы повестки дня по теме Каспийского моря, в частности проекты соглашений.

Также по итогам мероприятия делегации прикаспийских государств приняли коммюнике.

Напомним, что предыдущее заседание Рабочей группы состоялось в Москве в декабре прошлого года.