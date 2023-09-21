Итальянские компании переживают сложные времена

Число потерпевших банкротство промышленных компаний в Италии выросло за прошлый квартал на 5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, после полутора лет непрерывного спада, говорится в исследовании агентства коммерческой информации Cerved, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В документе отмечается, что после полутора лет непрерывного спада во втором квартале 2023 года вновь начали расти банкротства итальянских предприятий в целом (плюс 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, 2070 против 2039), а добровольные ликвидации резко возросли - на 26,1%, до 10 тысяч с чуть более 8 тысяч.

Банкротства и ликвидации привели в общей сложности к потере 81 тысячи рабочих мест за первое полугодие. Наибольший рост банкротств показали индивидуальные предприниматели (+27,7), а из отдельных категорий тяжелее всего пришлось гостиницам (50%), пекарням (+86%) и стройкомпаниям (+36%). А анализ тренда добровольной ликвидации показывает, что в нем лидируют акционерные общества и, в частности, малые и средние предприятия с оборотом от 2 до 10 миллионов евро (+71%).

"За трехлетний период 2020-2022 годов последствия кризисов и экономического спада не привели к увеличению числа выходов с рынка и закрытию предприятий, в результате чего зафиксировано сокращение в течение шести кварталов подряд и пребывание на уровне значительно ниже доковидного. Однако данные за 2023 год указывают на явный разворот тенденции: всплеск инфляции и последующий резкий рост процентных ставок асимметрично отразились на бизнесе", - прокомментировал ситуацию генеральный директор Cerved Андреа Миньянелли.