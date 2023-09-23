Заполненность итальянских газохранилищ близка к рекордной

Италия заполнила свои резервуары для хранения природного газа более чем на 95%, сообщила газета Quotidiano Nazionale со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Итальянские запасы природного газа превысили 95%, достигнув 185,65 тераватт-часа (ТВт.ч). Среди государств-членов Евросоюза на первом месте находится Германия с 94,56% (239,82 ТВт.ч), сразу за ней следует Италия", - указывает издание.

Согласно предоставленным GIE данным, в целом в ЕС запасы газа превышают 1 тысячу ТВт.ч и составляют более 94%. Третье место в списке европейских лидеров заняли Нидерланды (136,39 ТВт.ч, 95,77 %), четвертое место - Франция (121,72 ТВт.ч, 89,28%).

В 2022 году газовые хранилища Италии в конце сентября были заполнены на 90%.