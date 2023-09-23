До конца года ожидается снижение инфляции до однозначного уровня

В Азербайджане до конца этого года ожидается снижение инфляции до однозначного уровня.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на расширенном заседании Кабинета министров Азербайджанской Республики, посвященном обсуждению проектов государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, показателей сводного бюджета на ближайшие три года, а также концепции экономического и социального развития страны на 2024 год и последующие три года и прогнозных показателей.

Али Асадов подчеркнул, что достижение этого является одной из главных задач, поставленных главой государства перед правительством.

По его словам, с этой целью рабочая группа, созданная в соответствии с постановлением Кабинета министров от 15 июля 2023 года по вопросам мониторинга инфляции и цен, проводит необходимую работу по исследованию и анализу инфляционных процессов и их причин.

"С целью поддержания инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности, будут продолжены соответствующие меры. В среднесрочной перспективе одним из главных вызовов является обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости бюджета", - отметил премьер-министр.

Напомним, что минэкономики прогнозирует снижение среднегодовой инфляции до 5,3% в 2024 году. Среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 4,9% в 2025 году, 4,4% - в 2026 году и 4,2% - в 2027 году. В январе-августе текущего года инфляция в Азербайджане была зафиксирована на уровне 11,7%.