В США встревожились последствиями дедолларизации мировой экономики

Расширение БРИКС и вероятная дедолларизация мировой экономики могут вызвать серьезные последствия для США, сообщает Day.Az со ссылкой на газету New York Post.

Издание отмечает, что роль доллара в качестве ключевой мировой резервной валюты является основой глобального лидерства Америки. В том случае, если американская валюта потеряет свое значение в мировой экономике в результате дальнейшего расширения БРИКС и развития этого объединения, Вашингтон утратит власть над другими странами и потеряет рычаги воздействия на них. Кроме того, дедолларизация может обернуться тяжелыми экономическими последствиями для самих США, полагает автор статьи.

"БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике", - подчеркнуло издание.