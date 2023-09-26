ЕЦБ призвали к осторожности

Европейский центральный банк достиг той точки, когда следует проявлять больше осторожности, чтобы не переборщить с повышением процентных ставок и попытаться избежать жесткой посадки экономики, сказал в понедельник глава центрального банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Галло, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Ранее в сентябре ЕЦБ повысил основную процентную ставку до самого высокого в своей истории уровня 4%, но при этом просигнализировал, что в октябре может сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

Между тем с тех пор некоторые представители ЕЦБ допускали возможность продолжения повышения процентных ставок ввиду сохранения слишком высокой инфляции в еврозоне, где годовой рост цен в августе составил 5,2%, что намного выше определенного центральным банком целевого уровня 2%.

Виллеруа отметил, что после череды повышений процентных ставок угроза их чрезмерного повышения, которая может спровоцировать рецессию, и угроза их недостаточного повышения пришли в состояние симметричного баланса.

Если ЕЦБ сделает слишком много, то может быть вынужден стремительно разворачивать свою политику, сказал Виллеруа, выступая на конференции центрального банка Франции.

"Проверка на прочность не представляется разумным подходом к калибровке денежно-кредитной политики, - отметил он. - Это означает, что нам следует сосредоточиться на продолжительности текущей денежно-кредитной политики, а не на дальнейшем повышении процентных ставок, то есть на сроках, а не на уровне".

Виллеруа считает, что текущий уровень ставок достаточно высок, чтобы ослабить инфляцию, отметив, что если бы рыночные котировки полностью отражали стратегию ЕЦБ, то не учитывали бы понижения процентных ставок в течение "достаточно длительного периода времени".

Он также сказал, что нарастающая уверенность руководителей ЕЦБ в способности вернуть инфляцию к целевому уровню 2% к 2025 году позволит им также сосредоточиться на предотвращении жесткой посадки экономики.

Согласно прогнозам ЕЦБ, в следующем году инфляция будет оставаться выше 3%, а ниже 2% опустится только в последнем квартале 2025 года.

Ранее мы писали о том, что главный экономист ЕЦБ назвал основной негативной фактор для экономики.