Ограничен ввоз в Азербайджан продукции животноводства из одной из областей Болгарии

В Бургасской области Болгарии зарегистрирована вспышка оспы мелких жвачных. Для защиты территории Азербайджана от проникновения указанного инфекционного заболевания введены временные ограничения на ввоз живых животных, продукции и сырья, в том числе генетического материала, с предприятий, расположенных в радиусе 10 километров в указанной области Болгарии.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), передает в понедельник Day.Az.

В то же время для усиления мер контроля было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих из указанной административно-территориальной единицы или транзитом въезжающих в страну.