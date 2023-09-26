Казахстан намерен увеличить поставки нефти через Азербайджан

Казахстан планирует увеличить поставки нефти через Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"В этом году начались поставки казахстанской нефти через Азербайджан. На начальном этапе они составят 1,5 млн. тонн в год. В ближайшие годы планируется довести их до уровня в несколько миллионов тонн в год", - подчеркнул он.

Кроме этого, посол отметил, что транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном будет находиться в центре кооперации двух стран.

"Это эффективный путь наращивания нашего экспорта и получения доходов от транзита товаров", - сказал он.

Посол добавил, что это также положительно скажется и на двусторонней торговле.

"В 2022 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 39% и достиг уровня в 462 млн долларов США. А по итогам первого полугодия 2023 года он уже составил 284 млн долларов", - отметил он.

Как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, к концу 2023 года поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Казахстана составят 1,125 миллиона тонн нефти.

"Каждый месяц Азербайджан принимает от 12 до 14 танкеров, перевозящих казахстанскую нефть. Это удовлетворительное развитие событий. Первоначальное соглашение между сторонами предусматривало транспортировку 1,5 млн тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начались в апреле этого года, мы сможем транспортировать 1,125 миллиона тонн нефти к концу 2023 года", - сказал он.