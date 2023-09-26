Обсуждено экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией

В ходе видеоконференции с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем обсуждены различные аспекты экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в "Х" (Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Отметим, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития торговых отношений стран, поощрения взаимных инвестиций и изучения перспектив реализации совместных проектов.

Напомним, что Венгрия входит в топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан. Так, объем прямых инвестиций со стороны Венгрии составил 95,348 миллиона долларов. За январь-август 2023 года объём экспорта Азербайджана в Венгрию составил 2,706 миллиона долларов, а импорта - 30,977 миллиона долларов.