Азербайджан и ACWA Power обсудили потенциал расширения сотрудничества в области "зеленой" энергетики
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с председателем совета директоров ACWA Power Мохаммадом Абдуллой Абунайяном.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом министр сообщил на своей странице в X (Twitter).
В ходе встречи стороны провели обсуждения по нескольким ключевым направлениям сотрудничества между компанией и Азербайджаном.
Например, стороны рассмотрели проекты ветроэлектростанций и опреснения морской воды, реализуемые в настоящее время в Азербайджане, а также оценили эффективность использования альтернативных источников энергии.
Они также изучили потенциал для реализации других проектов в области "зеленой" энергетики в Азербайджане.
Напомним, что в настоящее время ведется сотрудничество с компанией ACWA Power по строительству ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт в Азербайджане.
3 февраля 2023 года стороны договорились о создании ветроэлектростанций общей мощностью 2,5 ГВт и систем накопления энергии. В тот же день было подписано соглашение, предусматривающее реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 1,5 ГВт в Азербайджане.
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