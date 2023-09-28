Азербайджан и ACWA Power обсудили потенциал расширения сотрудничества в области "зеленой" энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с председателем совета директоров ACWA Power Мохаммадом Абдуллой Абунайяном.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом министр сообщил на своей странице в X (Twitter).

В ходе встречи стороны провели обсуждения по нескольким ключевым направлениям сотрудничества между компанией и Азербайджаном.

Например, стороны рассмотрели проекты ветроэлектростанций и опреснения морской воды, реализуемые в настоящее время в Азербайджане, а также оценили эффективность использования альтернативных источников энергии.

Они также изучили потенциал для реализации других проектов в области "зеленой" энергетики в Азербайджане.

Напомним, что в настоящее время ведется сотрудничество с компанией ACWA Power по строительству ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт в Азербайджане.

3 февраля 2023 года стороны договорились о создании ветроэлектростанций общей мощностью 2,5 ГВт и систем накопления энергии. В тот же день было подписано соглашение, предусматривающее реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 1,5 ГВт в Азербайджане.