В Нахчыване начал работу азербайджано-турецкий энергетический форум

В Нахчыване стартовали III Азербайджано-турецкий энергетический форум и первая Международная конференция "Нахчыван - зона "зеленой" энергетики", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятиях примут участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и Министр по изменению климата и окружающей среды ОАЭ Мариам Альмхейри.

По итогам форума планируется подписание ряда документов.

Напомним, что в рамках форума 28 сентября состоялось заседания совместных рабочих групп по углеводородной и нефтехимической продукции, энергоэффективности, рынку электроэнергии, распределению и передаче электроэнергии, регулированию энергетики, использованию возобновляемых источников энергии и по горнодобывающей промышленности.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.